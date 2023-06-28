Власть 28 июня 2023, 21:28 Заместитель Суровикина опроверг данные о своем аресте Генерал-полковник Юдин заявил, что слухи о его аресте не соответствуют действительности РИА «Новости»

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Генерал-полковник Андрей Юдин опроверг информацию о том, что якобы находится под арестом в СИЗО Лефортово. В интервью изданию Ura.ru он рассказал, что сейчас в отпуске.

«Я нахожусь в отпуске. Дома», — прокомментировал слухи об аресте заместитель командующего ОГВ Сергея Суровикина.

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Ранее военкор Владимир Романов в своем Telegram-канале написал, что генерала Суровикина якобы арестовали и поместили в СИЗО Лефортово. По словам журналиста, это произошло еще 25 июня.

Ранее в России предприняли попытку вооруженного мятежа. «Вагнеровцы» вошли в Ростов-на-Дону, где заняли штаб Южного военного округа. После этого генерал армии Сергей Суровикин обратился к бойцам ЧВК «Вагнер» с видеообращением. Военачальник призвал их прекратить продвижение и подчиниться приказам государства. По словам военного, обострения внутриполитической обстановки ждет противник, и играть ему на руку в это непростое для страны время нельзя. Позже появились слухи о том, что Суровикин будто бы знал о планах Пригожина. Представитель Кремля Песков назвал подобные публикации спекуляциями и пересудами.