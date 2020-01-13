«Он и мертвый будет иконой и образцом для подражания». Иранист — о гибели генерала Сулеймани
Иранист Марианна Баконина рассказала, что погибший генерал Касем Сулеймани давал соотечественникам возможность почувствовать себя победителями и героями, поэтому и представлял опасность для США. Специалиста процитировал сайт телеканала «Звезда».
Баконина напомнила, что генерал был иконой и образцом для подражания не только для иранской молодежи, но и для мусульман по всему Среднему и Ближнему Востоку.
«Но он и мертвый будет этой иконой, этим образцом для подражания», — выразила уверенность эксперт Российского Института Стратегических Исследований.
Она добавила, что Сулеймани пользовался популярностью даже среди иранцев с американским гражданством.
По данным издания, генерал погиб третьего января в результате атаки Соединенных Штатов в багдадском аэропорту.