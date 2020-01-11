Fox News показал фото взорванной машины Сулеймани

По данным телеканала, американский спецназ следил за колонной, в которой ехал автомобиль Сулеймани перед ударом беспилотников. Американцы находились примерно в 60 метрах позади, когда в колонну попала ракета, выпущенная беспилотником Reaper.

Уже через две минуты после удара военные Соединенных Штатов провели так называемую «оценку ущерба от бомбы», убедились, что Сулеймани мертв, и сделали фотографии.

Генерала Касема Сулеймани убили по приказу президента США Дональда Трампа 3 января в Багдаде. Спустя пять дней иранские власти отомстили Штатам и ударили по американским военным базам в Ираке.

Ранее стало известно, что Facebook и Instagram начали удалять посты в поддержку Сулеймани, пишет агентство РИА ФАН.