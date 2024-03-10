10 марта 2024, 17:11
«Он болел». Стала известна причина смерти главы АБР Лунтовского
Депутат Аксаков подтвердил смерть главы Ассоциации банков России Лунтовского
Умер президент Ассоциации банков России, бывший первый зампред Банка России Георгий Лунтовский. Эту информацию «360» подтвердил председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Лунтовский умер в возрасте 73 лет после болезни.
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«К сожалению, да, царствие ему небесное. Он болел», — сказал Аксаков.
С 1999 по 2005 год Лунтовский занимал пост заместителя председателя Банка России. После этого до конца августа 2017 года он был на должности первого зампреда регулятора. В сентябре того же года Лунтовский возглавил Ассоциацию банков России.
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