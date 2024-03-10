Эксклюзив 10 марта 2024, 17:11 «Он болел». Стала известна причина смерти главы АБР Лунтовского Депутат Аксаков подтвердил смерть главы Ассоциации банков России Лунтовского РИА «Новости»

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Умер президент Ассоциации банков России, бывший первый зампред Банка России Георгий Лунтовский. Эту информацию «360» подтвердил председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Лунтовский умер в возрасте 73 лет после болезни.

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«К сожалению, да, царствие ему небесное. Он болел», — сказал Аксаков.

С 1999 по 2005 год Лунтовский занимал пост заместителя председателя Банка России. После этого до конца августа 2017 года он был на должности первого зампреда регулятора. В сентябре того же года Лунтовский возглавил Ассоциацию банков России.

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