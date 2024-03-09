09 марта 2024, 23:21
Умер отец главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул
У главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул скончался отец. Об этом рассказал оппозиционный политик Илан Шор в Telegram-канале.
«Пришли печальные вести о скоропостижной кончине отца Евгении Гуцул. Не существует слов, способных полностью выразить боль и скорбь в такие моменты», — написал он.
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Гуцул вернулась из России 8 марта, где провела целую неделю. В РФ политик встретилась с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко и другими представителями правительства.
Также глава Гагаузии поучаствовала во Всемирном фестивале молодежи в Сочи, где побеседовала с руководством российских регионов, которые ранее заключили договоры о партнерстве с автономией. На полях мероприятия она встретилась с президентом России Владимиром Путиным.
Молдавия
Россия
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