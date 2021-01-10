Омский студент вывихнул руку после очередного сеанса интернет-связи на березе

«Сегодня впервые я сорвался с одной из веток и вывихнул руку. Надеюсь, несерьезно», — написал парень, но потом удалил этот пост.

Студент Омского института водного транспорта и тиктокер Алексей Дудоладов стал известен на всю Россию после крика души, который он опубликовал в Сети в ноябре прошлого года.

Сибиряк выложил в интернет ролик, в котором рассказал, что учится на удаленке, а интернет в его деревне — 2G. Чтобы выйти с преподавателем на связь в Zoom, он залезает на березу в лесу. Дудоладов обратился к губернатору Александру Буркову за помощью. Глава региона встретился со студентом и пообещал решить вопрос.

Эта история вызвала широкий резонанс в СМИ. В вузе ему предоставили особые условия для учебы, а специалисты Министерства промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области посоветовали ходить к соседям, где интернет ловит лучше.