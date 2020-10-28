Омский Минздрав проверят после случая с больными COVID-19, которых привезли на скорых к ведомству

Больных COVID-19 на скорых привезли к зданию Минздрава Омска, так как больницы их не принимали. Теперь ведомство проверят на всех уровнях. Обстоятельства произошедшего изучат по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко. К проверке подключится Росздравнадзор.

«В связи с появлением информации относительно невозможности длительное время госпитализировать пациентку, доставленную машиной скорой помощи с подозрением на коронавирусную инфекцию в Омске, должна быть проведена тщательная проверка», — приводит РИА «Новости» слова Мурашко.

Министр напомнил, что в условиях высокой нагрузки «все работники и руководители системы здравоохранения должны работать как одна команда». Ранее о проверке сообщил Росздравнадзор.

Губернатор Омской области Александр Бурков потребовал до конца дня определить ответственных за то, что больные люди пробыли в машинах около 12 часов.

«ЧП, произошедшее вечером, за гранью человеческого понимания. <…> Я <…> дал поручение курирующему зампреду правительства установить персональную ответственность за случившееся», — приводит РИА «Новости» слова Буркова со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

27 октября скорая возила больную COVID-19 пожилую женщину от клиники к клинике с утра. В 22:00 машина с пациенткой подъехала к омскому Минздраву. Потом еще одна скорая привезла туда человека в тяжелом состоянии. Позже людей все-таки положили в больницу.