Пропавший на три дня в лесу омский министр извинился перед спасателями и волонтерами

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский извинился перед теми, кому пришлось искать его в лесу. Чувствует чиновник себя нормально и вернется к работе 11 мая.

«Я считаю, что все-таки произошел несчастный случай. Я не смог найти выход из леса. Искал выход к населенному пункту, можно сказать, почти трое суток. Я, во-первых, хочу выразить всем благодарность, кто за меня беспокоился, кто меня искал. Я только сегодня понял, какая это армия людей огромная. Всем огромное спасибо. Прошу прощения, что не дал отметить великий праздник 9 Мая [тем], кто был и участвовал в моем поиске», — рассказал Мураховский.

Изданию «Подъем» чиновник сообщил, что обошлось без травм, и назвал везением и удачным стечением обстоятельств то, что смог выйти к людям. Он добавил, что никакого страха у него нет, и посоветовал в похожих ситуациях не отбиваться от коллектива.

Мураховский 7 мая приехал к другу на охотничью базу и пропал в лесу. Он ехал на квадроцикле последним в колонне, отстал от группы и заблудился. Министр искал людей три дня: он ночевал в вагончике, мерз под деревом и на третьи сутки смог выйти в деревню. Его искали полицейские спасатели и волонтеры. Мураховский видел пролетающий мимо вертолет, однако его не заметили из-за неяркого цвета одежды.