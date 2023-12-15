Общество 15 декабря 2023, 08:01 Омский губернатор связался с Хуснуллиным после жалобы журналистки Путину на трассу Омский губернатор Хоценко связался с Хуснуллиным после жалоб Путину на трассу РИА «Новости»

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Работа над расширением федеральной трассы Тюмень — Новосибирск, на которую журналистка из Омска пожаловалась президенту России Владимиру Путину на прямой линии, уже ведется во взаимодействии с зампредом правительства Маратом Хуснуллиным. Об этом доложил губернатор Омской области Виталий Хоценко в Telegram-канале.

Он напомнил, что Путин, отвечая на вопрос корреспондента ГТРК «Иртыш» Елены Беляевой, в очередной раз «подчеркнул важность инфраструктурного развития Сибири» и, в частности, Омской области.

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«Владимир Владимирович обозначил планы расширения федеральной дороги Тюмень — Новосибирск, которая возьмет в кольцо и город Омск. В этом направлении работаем с <…> Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным», — отчитался Хоценко.

Он добавил, что продолжается работа над созданием современного аэропорта в регионе.

Работа по многим проблемам, затронутым жителями и журналистами, уже началась.