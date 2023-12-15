15 декабря 2023, 08:01
Омский губернатор связался с Хуснуллиным после жалобы журналистки Путину на трассу
Омский губернатор Хоценко связался с Хуснуллиным после жалоб Путину на трассу
Работа над расширением федеральной трассы Тюмень — Новосибирск, на которую журналистка из Омска пожаловалась президенту России Владимиру Путину на прямой линии, уже ведется во взаимодействии с зампредом правительства Маратом Хуснуллиным. Об этом доложил губернатор Омской области Виталий Хоценко в Telegram-канале.
Он напомнил, что Путин, отвечая на вопрос корреспондента ГТРК «Иртыш» Елены Беляевой, в очередной раз «подчеркнул важность инфраструктурного развития Сибири» и, в частности, Омской области.
Реклама
«Владимир Владимирович обозначил планы расширения федеральной дороги Тюмень — Новосибирск, которая возьмет в кольцо и город Омск. В этом направлении работаем с <…> Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным», — отчитался Хоценко.
Он добавил, что продолжается работа над созданием современного аэропорта в регионе.Прямая линия и пресс-конференция Путина в совмещенном формате состоялись 14 декабря. Президент ответил на 67 вопросов.Омская журналистка пожаловалась на состояние федеральной трассы и на то, что она составляет лишь две полосы.
Работа по многим проблемам, затронутым жителями и журналистами, уже началась.
Дороги
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2023
Реклама
Реклама