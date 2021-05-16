Омские медики волоком затащили мужчину без штанов в скорую помощь. Их поступок объяснили

В Сети разошлось видео, на котором медики в Омске волоком тащат по асфальту мужчину без штанов в машину скорой помощи. Им пришлось так поступить, потому что пациент был в неадекватном состоянии, а местные жители помочь отказались.

«Гражданин находился без брюк и нижнего белья на детской площадке в неадекватном состоянии. Местные жители вызвали скорую помощь. Приехавшая бригада пыталась поместить мужчину в карету скорой, однако он выказывал агрессию и оскорблял медиков», — рассказали изданию «Подъем» в региональном Минздраве.

По данным ведомства, мужчину невозможно было довезти до машины на каталке или донести на мягких носилках. После того как его все-таки усадили в скорую помощь, он назвал свой адрес и потребовал отвезти его домой. Прохожие, по сообщению Минздрава, отказались помогать медикам.

На прошлой неделе житель Саратова напал на двух женщин-фельдшеров, которые приехали к нему домой по вызову. Одна из них получила травмы: неадекватный больной разбил стекло в двери, и осколки поранили медика. Полиция забрала буйного мужчину в отделение.