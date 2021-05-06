Житель Саратова напал на двух женщин-фельдшеров

В Саратова мужчина напал на двух женщин-фельдшеров. Одну из них с травмами пришлось госпитализировать. Об этом «360» рассказал советник министра здравоохранения Саратовской области Александр Колоколов.

Нападение произошло по адресу: 2-й Московский проезд.

«Действительно, такой инцидент вчера был. Поступил вызов в скорую помощь. На место прибыла бригада из двух сотрудников-женщин. С самого начала, когда они зашли в квартиру, мужчина вел себя немного неадекватно. Женщины заметили это и закрылись в комнате. Мужчина разбил стекло двери. Один фельдшер был ранен осколками», — рассказал он.

После приехала полиция и увезла злоумышленника в отделение. Одна девушка была госпитализирована. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

В середине апреля толпа нетрезвых молодых людей напала на врача-хирурга в приемном покое больницы в городе Заозерном. Мужчины требовали срочно оказать помощь их другу. Когда доктор попросил их вести себя прилично, один из дебоширов набросился на него с кулаками. В отношении дебошира возбуждено уголовное дело. Ему грозит до двух лет тюрьмы.