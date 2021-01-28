Омская мэрия пожаловалась в прокуратуру из-за отключения отопления в ковидном госпитале

Администрация Омска написала жалобу в прокуратуру на компанию, которая несколько раз отключала отопление и горячую воду в больнице № 11 для больных COVID-19.

Перебои с поставкой тепла, отмечают власти, были зафиксированы не только в ковидном госпитале, но и в жилых домах. Об этом сообщила в четверг, 28 января, пресс-служба мэрии.

«На межведомственной комиссии по вопросам устойчивого функционирования ЖКК города, в официальных обращениях администрация города неоднократно указывала теплоснабжающей организации ООО „Теплогенерирующий комплекс“ на необходимость обеспечения бесперебойного теплоснабжения медицинского учреждения», — сообщили в мэрии.

В прокуратуру их мэрии направили официальное письмо с просьбой вмешаться в ситуацию и принять меры, чтобы обеспечить пациентов больницы и других жителей города необходимым теплом.

Ранее более 260 тысяч жителей Омска остались без тепла из-за аварии. Авария произошла на теплопроводе в Омске. Из-за этого 72 многоквартирных дома и социальных объекта остались без тепла.