Более 260 тысяч жителей Омска остались без тепла из-за аварии

Авария произошла на теплопроводе в Омске. Из-за этого 72 многоквартирных дома и соцобъекта остались без тепла. В них живут более 260 тысяч человек.

«Ночью произошло повреждение теплопровода, без теплоснабжения остались 72 объекта в Советском округе Омска, в основном это жилые дома», — сообщили ТАСС в пресс-службе компании ТГК-11.

На сайте аварийно-диспетчерской службы Омска уточняется, что авария произошла на теплопроводе западного луча ТЭЦ-3. Без отопления и горячей воды остались люди, живущие на проспектах Мира и Культуры, улицах Малунцева, Нефтезаводская, Пригородная, Тварковского, Химиков. Всего это более 260 тысяч человек. По информации регионального ГУ МЧС, ликвидацией аварии занимаются 19 человек и 11 единиц техники.

Местные жители публикуют фото и видео в соцсетях. На них видно, что горячая вода течет по дороге, над улицами висит пар.

Источник фото: соцсеть «ВКонтакте»

В ТГК-11 заявили, что планируют завершить аварийные работы к 15:00 по местному времени (12:00 мск). При этом на сайте аварийно-диспетчерской службы мэрии города другая информация. Предварительная дата включения отопления — 01:00 18 декабря (22:00 мск 17 декабря).