Омбудсмена по борьбе с коррупцией предложили назначить в России

Институт, занимающийся борьбой с коррупцией, предложили создать в России и назначить омбудсмена. С такой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

«В преддверии провозглашенного ООН Международного дня борьбы с коррупцией 9 декабря прошу вас оценить целесообразность создания в Российской Федерации института уполномоченного (омбудсмена) по борьбе с коррупцией», — написал Орлов в письме премьер-министру страны Михаилу Мишустину. Цитату привел сайт RT.

По словам политолога, омбудсмен по борьбе с коррупцией сможет выявлять излишние бюрократические процедуры. Кроме того, этот специалист будет анализировать проекты правовых актов, работать над предложениями по совершенствованию законов в сфере коррупции и разбирать запросы граждан.

Орлов считает, что все это поможет эффективно бороться с коррупцией. Он подчеркнул, что сейчас коррупция относится к одной из главных проблем современности и ощутимо влияет на развитие экономики.

Ранее в России предложили сделать IT-следствие для поимки мошенников, распространяющих в Сети фейковую информацию. Над законопроектом работает член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.