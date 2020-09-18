IT-следствие предложили создать для поимки мошенников в России

Российское IT-следствие предложили создать для поимки мошенников и тех, кто распространяет фейковую информацию в Сети. Разработкой соответствующего законопроекта занимается член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Идею поддержали в Общественной палате РФ. Помимо прочего, было предложено открыть Федеральное агентство по кибербезопасности. По мнению Выборного, это поможет повысить раскрываемость в такой сфере. Он уточнил, что необходимо создать специализированные подразделения в органах дознания, следствия, прокуратуры и суда, пишет «Парламентская газета».

«Там будут работать люди, которые погружены в эту отрасль, квалификация которых не будет вызывать сомнений. Преступления в интернете становятся все изощреннее, соответственно, пресекать их могут только те, кто знает, как это сделать оперативно и как это расследовать», — пояснил депутат.

Еще он считает, что в нашей стране должны появиться интернет-волонтеры, которые будут помогать правоохранительным органам в поиске «плохих» сайтов и аферистов.