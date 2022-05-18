Омбудсмен заявила о трудностях с получением гражданства сиротами из Донбасса

Дополнение к указу российского президента о получении гражданства РФ детьми из Донбасса сейчас прорабатывается. Дело в том, что у детей из Донбасса появились трудности с этим вопросом. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова.

«И, собственно, как еще одна дополнительная мера — сейчас прорабатывается дополнение к указу президента о получении гражданства детьми этой категории. Потому что так получилось, что эти дети гражданство получить не могут. Потому что их представителями являются юридические лица. Юридические лица не могут заявиться на гражданство Российской Федерации», — сказала Львова-Белова РИА «Новости».

Омбудсмен отметила, что сейчас принимаются действия по урегулированию этого вопроса.

«Потому что помимо того, что это семейное устройство, но на этот раз про все преференции, про все формы поддержки, пособия, которые положены детям с российским гражданством, то есть получается, что таким образом льготы им тоже обеспечивают», — добавила уполномоченная по правам человека.

По ее словам, уже состоялись заседания первых штабов по синхронизации законодательства. В скором времени будут разработаны дорожные карты поэтапные, будет решаться вопрос, какие законотворческие, нормативно-правовые документы нужно поменять на территории ДНР и ЛНР. Она добавила, что сейчас идет разработка двух соглашений: по усыновлению, по опеке и попечительству между РФ и республиками.

«Подписание этого соглашения в целом регулирует процессы», — заявила Львова-Белова.

Также в будущем планирует создание комплексных отделений на территории России и на территории Донецкой и Луганской Народных Республик. Они дадут возможность осуществлять контроль и присмотр за детьми, которых передадут в семьи.

Ранее Подмосковье приняло 27 детей-сирот из Донбасса, их устроили в приемные семьи. Губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что еще 120 семей готовы принять детей сирот. По его словам, данная гуманитарная программа в Московской области будет продолжена.