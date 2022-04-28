Воробьев рассказал о помощи приехавшим в Подмосковье беженцам с Донбасса

Московская область приняла около 10 тысяч эвакуированных в Россию жителей Донбасса. Для того чтобы беженцы могли быстро оформить документы, в Одинцовском городском округе открыли консультационный центр. Как отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, процесс оформления нужных бумаг сделали максимально удобным.

Он пояснил, что через консультационный центр могут оформить вид на жительство, подать документы на гражданство или запросить другие важные бумаги.

«Видим благодарность и удовлетворенность тех, кто приезжает туда и оформляет документы. Они важные. Потому что без документов человек не может работать, не может устроить ребенка в сад, школу, у тебя куча проблем», — отметил Андрей Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что открытие консультационного центра стало первым шагом для приема беженцев. Там прибывшие могут получить все необходимые бумаги и оформить выплаты, чтобы адаптироваться к новым условиям.

Вторым шагом стало размещение беженцев. Как отметил глава Подмосковья, крышей над головой обеспечили порядка двух тысяч человек. Остальные поселились у знакомых и родственников.

«Здесь мы уделяем внимание, чтобы как правило мамы — это преимущественно мамы — с большим количеством детей чувствовали нашу заботу»,— подчеркнул губернатор Московской области.

Отдельно Андрей Воробьев рассказал о 27 детях-сиротах, прибывших из Донбасса. Всех их устроили в приемные семьи Подмосковья.

«Был трогательный момент со слезами счастья. И дети ждали, и те, кто их ждал в приемные семьи, счастливы. Мы сопровождаем эту программу, это не просто отдал ребенка и забыл. Мы сопровождаем, приходят главы, [спрашивают], что нужно докупить, ну и поддержка конечно серьезная», — отметил глава Подмосковья.

Он отметил, что сейчас еще около 120 семей заявили, что готовы принимать детей-сирот, поэтому эту гуманитарную программу обязательно продолжат. Андрей Воробьев отметил, что в ней принимает участие уполномоченный по правам детей при президенте России Мария Львова-Белова, которой он благодарен за помощь.

Гуманитарный проект по поиску родственников или новых семей для оставшихся без родителей сирот из Донбасса запустили в Московской области в начале апреля. По поручению губернатора Андрея Воробьева, создали специальный реестр из семей, которые готовы взять на себя воспитание детей. Глава региона подчеркнул, что критерии, по которым шел отбор опекунов, был очень серьезным.