Эксклюзив 16 марта 2023, 09:56 Омбудсмен сообщил о состоянии детей, найденных в квартире с мертвыми родителями на Урале Омбудсмен Мороков: жизни детей, найденных с мертвыми родителями, ничего не угрожает РИА «Новости»

Читать 360tv в

Жизни детей, которых нашли в квартире с мертвыми родителями в Екатеринбурге, ничего не угрожает. Они находятся в нормальном состоянии, врачи спокойно ведут работу с ними, заявил «360» уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

Омбудсмен подтвердил данные СМИ, что дети находились в квартире в течение трех дней. Первое время медики будут следить за их состоянием, а дальнейшую судьбу решат позднее.

Реклама

«Пока данных, с кем останутся дети, нет. Надо признать, что они сироты. И дальше будут рассматриваться эти вопросы, согласно требованиям законодательства об опеке и попечительстве. Если есть родственники, они должны обращаться в органы опеки», — пояснил Мороков.

Реклама

По его словам, чтобы принять детей на воспитание в семью, есть ряд требований, которые нужно соблюсти. Специально удерживать ребят в учреждении никто не собирается, но для того, чтобы определить дальнейший порядок действий, требуется время. Плюс детям все равно нужна реабилитация, добавил он.

«Потому что ведь надо еще с точки зрения психологии смотреть, психического состояния, потому что дети пробыли рядом с мертвыми родителями целых три дня», — заключил уполномоченный.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых ранее в комментарии «360» сообщил, что по предварительным данным, смерть родителей не носит криминальный характер. По одной из версий, они могли отравиться, добавил он.