Происшествия 16 марта 2023, 00:04 Двоих детей нашли рядом с телами родителей в Екатеринбурге E1.ru: двухлетний мальчик и трехмесячная девочка несколько дней провели с телами родителей РИА «Новости»

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Двух малолетних детей нашли в квартире рядом с телами родителей в Екатеринбурге. Двухлетний мальчик и трехмесячная девочка три с половиной дня провели с умершими отцом и матерью, сообщил портал E1.ru.

Семья снимала квартиру в доме на Таганской улице. Обнаружить детей удалось случайно. Мальчик захотел пить и включил кран в ванной. Лейка душа упала на пол, вода начала скапливаться и пол дал протечку. Соседи стали пытаться достучаться до жильцов.

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«В итоге один из жильцов сам принес инструменты и вскрыл двери, ему помогали молодые ребята-курсанты», — рассказал один из очевидцев.

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Найденные дети были в очень плохом состоянии. С признаками обезвоживания и истощения их увезли в больницу. Проверку по факту происшествия проводит следственный комитет. Тела умерших отца и матери детей отправят на судмедэкспертизу. По предварительным данным, телесных повреждений у погибших не обнаружили. Устанавливаются личности умерших.