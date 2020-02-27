    27 февраля 2020, 20:13

    Омбудсмен рассказал о судьбе женщины, которая позволяла «воспитывать» сына гречкой

    Борис Ломакин

    Помимо реальных сроков, которые получили жители Омска за издевательства над ребенком, мать мальчика могут лишить родительских прав. Хоть она не ставила сына на колени на гречку, в отличие от его отчима, но ничего не делала, чтобы не допустить этого.

    О судьбе жительницы Омска Алины Юмашевой рассказала региональный детский омбудсмен Елизавета Степкина, сообщило РИА «Новости». По ее словам, Юмашеву могут лишить родительских прав из-за действий ее сожителя, который в воспитательных целях ставил ребенка коленями на гречку. Исковое заявление о лишении родительских прав уже отправлено в Октябрьский районный суд.

    Степкина отметила, что психологи продолжают работать с ребенком в интернате, куда его отправили. Омбудсмен не ответил на вопрос о состоянии мальчика, который якобы «впал в истерику» после новости о том, что его мать сядет в тюрьму.

    Юмашеву и ее сожителя действительно приговорили к реальным срокам. Мужчину к 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима, а мать мальчика — к 1,5 года. Суд также удовлетворил иск о компенсации ребенку морального вреда. Речь шла о сумме в 400 тысяч рублей, 250 из которых должен выплатить отчим.