Омбудсмен объяснила, почему смертная казнь в России не вернется

Приостановление членства России в Совете Европы не приведет к возвращению смертной казни в стране, объяснила РИА «Новости» уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По мнению омбудсмена, за последние 20 лет в России выросло поколение, которое относится иначе к введению смертной казни, считая пожизненное заключение за самые опасные преступления адекватной мерой.

«Приостановление членства России в Совете Европы не приведет к тому, что в стране будет возвращена такая мера наказания, как смертная казнь», — заявила Москалькова.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что приостановление России в Совете Европы является хорошей возможностью для возвращения смертной казни, мораторий на эту меру ввели в 1997 году.

РБК провел исследование, выявив, что возвращение высшей меры наказания одобрили 43% респондентов, что на 13% меньше, чем в 2009 году.