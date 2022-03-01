Число сторонников смертной казни в России сократилось за 13 лет

Число граждан России, которые одобряют применение смертной казни, с 2009 года сократилось на 13%. Об этом сообщил РБК со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

Применение высшей меры наказания в России одобрили 43% участника опроса, что на 13% меньше, чем было в 2009 году. Сторонники смертной казни заявили, что эта мера послужит в качестве профилактики преступлений.

Против смертной казни высказались 37% респондентов, еще 20% затруднились ответить.

Всего в опросе приняли участие 1600 человек в возрасте старше 18 лет из 390 населенных пунктов со всей России.

В России мораторий на смертную казнь введен в 1997 году.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что приостановление членства России в Совете Европы является хорошим поводом для возвращения нормы применения смертной казни для самых опасных преступников.

Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас уточнил, что ни один орган власти в РФ не в силах отменить мораторий Конституционного суда на смертную казнь.