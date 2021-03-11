Омбудсмен Москвы поддержал четырехдневку для женщин

Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева решила поддержать идею сделать четырехдневной рабочую неделю для женщин. Они, по мнению общественницы, вынуждены совмещать заботы по дому и профессиональные обязанности.

«В Госдуме сейчас идут обсуждения по вопросу четырехдневной рабочей недели. <…> Я как уполномоченный по правам человека в Москве поддержу четырехдневную рабочую неделю для женщин», — заявила Потяева в рамках круглого стола «Женщины на руководящих позициях: достижение равного будущего в мире COVID-19». Ее процитировало РИА «Новости».

Она объяснила свою позицию тем, что у женщин двойная нагрузка: они должны совмещать «все заботы» и работу. В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) агентству рассказали, что готовы обсудить возможность введения четырехдневной рабочей недели.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что из-за пандемии вопрос о четырехдневной рабочей неделе вновь стал актуальным. Однако он заметил, что на такой график работы надо переходить без ущерба развитию экономики. В то же время против этой недели выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.