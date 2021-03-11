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    11 марта 2021, 15:29

    Омбудсмен Москвы поддержал четырехдневку для женщин

    Наза Салех Захи

    Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева решила поддержать идею сделать четырехдневной рабочую неделю для женщин. Они, по мнению общественницы, вынуждены совмещать заботы по дому и профессиональные обязанности.

    Омбудсмен Москвы поддержал четырехдневку для женщин

    «В Госдуме сейчас идут обсуждения по вопросу четырехдневной рабочей недели. <…> Я как уполномоченный по правам человека в Москве поддержу четырехдневную рабочую неделю для женщин», — заявила Потяева в рамках круглого стола «Женщины на руководящих позициях: достижение равного будущего в мире COVID-19». Ее процитировало РИА «Новости».

    Она объяснила свою позицию тем, что у женщин двойная нагрузка: они должны совмещать «все заботы» и работу. В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) агентству рассказали, что готовы обсудить возможность введения четырехдневной рабочей недели.

    Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что из-за пандемии вопрос о четырехдневной рабочей неделе вновь стал актуальным. Однако он заметил, что на такой график работы надо переходить без ущерба развитию экономики. В то же время против этой недели выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.