Матвиенко выступила против четырехдневной рабочей недели

Введение четырехдневной рабочей недели в России сейчас неактуально. Такое заявление сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Думаю, что, может быть, со временем когда-то вернемся к обсуждению этой темы. Но сегодня она не стоит на повестке дня», — сказала она РИА «Новости».

Спикер Совфеда считает — время для такого нововведения пока не пришло. Поэтому вносить вносить соответствующие изменения в Трудовой кодекс в данный момент не надо.

Матвиенко в то же время заявила о том, что правительство и парламент работают над вопросом ежегодного индексирования пенсий. Сейчас на эти цели ищут финансирование. Председатель верхней палаты парламента предположила, что в следующем бюджетном цикле деньги для решения вопроса будут найдены. Совет Федерации будет контролировать этот вопрос.

Также Матвиенко высказалась о необходимости снижать зависимость России от доллара. При она заверила, что американская валюта никуда не пропадет из оборота РФ. Однако, по ее словам, россияне сейчас стали больше доверять рублю.