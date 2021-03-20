Олимпиаду в Токио оставили без болельщиков из-за границы

Организаторы Олимпийских игр в Токио официально решили провести соревнования без болельщиков из-за границы. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на оргкомитет.

«Решение прежде всего обусловлено необходимостью обеспечить безопасность в условиях пандемии», — заявила министр Тамае Марукава, ответственная за проведение соревнований.

Ранее правительство Японии уже пришло к выводу, что пускать зрителей из-за рубежа на трибуны Олимпийских и Паралимпийских игр опасно с учетом того, что до победы над пандемией коронавируса еще далеко, а иностранцы могут привезти более заразные штаммы.

Накануне стало известно, что на Олимпиаде в Токио не будет иностранных волонтеров.

Решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков приняли во время онлайн-конференции, в которой приняли участие президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс, губернатор Токио Юрико Коикэ и глава оргкомитета Сэйко Хасимото.

Олимпийские игры в Токио должны были состояться летом прошлого года, но из-за пандемии 2019-nCoV соревнования перенесли на 2021 год. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.