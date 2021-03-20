СМИ: иностранных волонтеров не будет на Олимпиаде в Токио

Оргкомитет Олимпийских игр в Токио решил не задействовать во время проведения соревнований иностранных волонтеров. Такое решение приняли, чтобы новые штаммы коронавируса не проникли в Японию. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Исключение могут сделать для волонтеров, которые знают редкие иностранные языки, пишет Kyodo. Организацию их въезда в Японию рассмотрят отдельно.

Изначально планировалось, что на Олимпиаде будут работать около 80 тысяч волонтеров. 10% из них хотели пригласить из-за рубежа. По данным агентства, организаторы собираются 20 марта провести онлайн-конференцию, чтобы обсудить вопрос приезда в столицу Японии иностранцев, в том числе зрителей.

Олимпийские игры в Токио должны были состояться летом прошлого года, но из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на 2021 год. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа. Сейчас в Японию въехать невозможно: новые визы перестали выдавать после того, как в Великобритании выявили мутировавший штамм 2019-nCoV.

Накануне министр спорта России Олег Матыцин заявил, что для наших спортсменов вместо российского гимна на Олимпиаде в Токио может зазвучать музыка Петра Чайковского.