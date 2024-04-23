Общество 23 апреля 2024, 17:42 Ольга Кабо назвала преимущество российского кино над западным Актриса Кабо заявила, что российское кино отличается от западного своей душой Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press

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Актриса Ольга Кабо заявила о важном различии между российским и западным кинематографом. Своим мнением она поделилась в интервью с изданием «Абзац».

По ее мнению, российские фильмы отличаются своей уникальностью благодаря одной важной особенности.

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«Российское кино отличается своей душой. Душа есть. Если она не потеряна, если мы не пытаемся кому-то подражать и кого-то ошеломлять спецэффектами, тогда наше кино — лучшее», — сказала она.

Кабо стала известной после исполнения роли Роксаны в фильме режиссера Наума Бирмана «Сирано де Бержерак». Она сыграла более 60 ролей в театре и кино, за что была удостоена ряда званий и наград.

В 2019 году она получила благодарностью президента Российской Федерации за вклад в развитие культуры и искусства и многолетнюю плодотворную работу.

Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что кино в России стало качественнее, чем было 10-15 лет назад. Он также призвал снимать отечественные фильмы о войне.