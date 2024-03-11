Культура 11 марта 2024, 11:14 Медведев призвал снимать отечественные фильмы о войне Медведев: кино в России стало качественнее, чем 10-15 лет назад РИА «Новости»

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Качество российского кино улучшилось за последние годы, но необходимо снимать фильмы о войне. С таким призывом выступил в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Политик отреагировал на церемонию вручения премии «Оскар», прошедшую в США, и поделился мнением об отечественных фильмах. Медведев отметил, что российское кино стало намного качественнее, чем 10-15 лет назад. В отечественных фильмах появились нормальные сценарии, приличные диалоги, режиссура, игра артистов, перечислил зампредседателя Совбеза.

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«Нравится. Тем не менее. Надо идти вперед. Снимать о войне», — призвал политик.

Медведев добавил, что понимает боязнь кинематографистов сфальшивить на святых темах, ведь о таком нельзя снимать примитивно, пошло и гламурно. Однако все равно нужно снимать документальное и игровое кино про российских героев, возвеличивая их подвиги, указал зампредседателя Совбеза.

«Снимать, чтобы знали и помнили. Пора. Настал момент», — резюмировал Медведев.

Премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм» получила кинокартина «Оппенгеймер». Снявший ленту Кристофер Нолан стал обладателем награды как лучший режиссер.