Общество 22 марта 2024, 15:52 Олег Меньшиков появился на премьере фильма «Ненормальный» с молодой женой Олег Меньшиков с супругой посетили премьеру фильма «Ненормальный» РИА «Новости»

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Актер Олег Меньшиков с супругой Анастасией Черновой посетили премьеру фильма «Ненормальный» в московском кинотеатре «Октябрь». О появлении супругов на ковровой дорожке сообщил портал Woman.ru.

Артист пришел поддержать знакомых, которые приняли участие в создании фильма. Сам он в картине не снимался.

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Супруги вышли в свет в нарядах в черно-белой гамме. Анастасия — в рваном свитере и узких джинсах, а 63-летний артист — в широких брюках и свободной рубашке.

Браку Меньшикова и Черновой почти двадцать лет. Их знакомство произошло в 2003 году в День Валентина на концерте Михаила Жванецкого.

Никита Михалков рассказал, как его разочаровал актер Меньшиков. Первый раз он подвел режиссера в 2007 году. Позже — когда они работали вместе над второй частью фильма «Утомленные солнцем».