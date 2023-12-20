Знаменитости 20 декабря 2023, 05:04 «Серьезный удар». Михалков рассказал, как его разочаровал актер Меньшиков Никита Михалков рассказал о «профессиональном оскорблении» от Олега Меньшикова РИА «Новости»

Читать 360tv в

Актер Олег Меньшиков дважды разочаровывал Никиту Михалкова. Об этом режиссер рассказал в интервью журналистке Надежде Стрелец на ее YouTube-канале.

Первый раз Меньшиков подвел Михалкова в 2007 году. Актер должен был сыграть главную роль в фильме «12», но за два дня до съемок неожиданно отказался. В результате роль досталась Сергею Маковецкому.

Реклама

«Нельзя к этому относиться как-то нейтрально. Это был удар серьезный», — признался Михалков.

Позже актер и режиссер работали вместе над второй частью фильма «Утомленные солнцем». Михалков рассказал, что и на этих съемках Меньшиков повел себя некрасиво — покинул проект до завершения работы. Режиссер заявил, что был «профессионально оскорблен» этим поступком.

В сентябре Никита Михалков рассказал, как просил прощения у актрисы Нонны Мордюковой на съемках фильма «Родня».