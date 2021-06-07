Окровавленный голый мужчина бегал по улице в Красноярске

В Красноярске окровавленный голый мужчина бросался под автомобили. Очевидцы предположили, что он находился в наркотическом опьянении.

Позже к мужчине подъехала скорая помощь. По данным «Лаборатории новостей», он умер по дороге в больницу. Видео с окровавленным мужчиной выложили в Instagram на странице местного паблика «ДТП/ЧП КРАСНОЯРСК 18+».

Источник фото: телеканал «360»

Изданию в пресс-службе полиции сообщили, что криминала, предположительно, в случившемся нет. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства ЧП.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который сбил на электросамокате пятилетнюю девочку и скрылся с места. При задержании у него обнаружили наркотики: три пакета с растительным веществом, металлическую коробку с белым порошком и весы.