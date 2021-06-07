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    07 июня 2021, 09:36

    Окровавленный голый мужчина бегал по улице в Красноярске

    Екатерина Шамина

    В Красноярске окровавленный голый мужчина бросался под автомобили. Очевидцы предположили, что он находился в наркотическом опьянении.

    Позже к мужчине подъехала скорая помощь. По данным «Лаборатории новостей», он умер по дороге в больницу. Видео с окровавленным мужчиной выложили в Instagram на странице местного паблика «ДТП/ЧП КРАСНОЯРСК 18+».

    Окровавленный голый мужчина бегал по улице в Красноярске | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Изданию в пресс-службе полиции сообщили, что криминала, предположительно, в случившемся нет. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства ЧП.

    Ранее в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который сбил на электросамокате пятилетнюю девочку и скрылся с места. При задержании у него обнаружили наркотики: три пакета с растительным веществом, металлическую коробку с белым порошком и весы.