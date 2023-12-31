Общество 31 декабря 2023, 17:09 Окончательный разгром неофашизма. Медведев раскрыл главную задачу на 2024 год Медведев назвал разгром неофашизма главной задачей России в 2024 году РИА «Новости»

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Перед россиянами в 2024 году стоит важная задача. Ее озвучил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в новогоднем обращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Речь идет об окончательном разгроме неофашизма, который пытаются возродить противники страны вопреки великой победе предков. Политик также поблагодарил участников специальной операции, которые стоят на защите Родины. Сердца и мысли россиян сегодня с теми, кто находится с боевыми товарищами в зоне боевых действий.

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«С теми, кто плечом к плечу стоит в одном окопе, с кем идут в атаку, кому можно довериться в самой сложной ситуации», — отметил Медведев.

Он подчеркнул, что уходящий 2023 год потребовал от россиян уверенности и силы, особой стойкости, сплоченности и настоящего патриотизма.

Президент Владимир Путин в новогоднем обращении назвал Россию одной большой семьей, которая станет только крепче. Жителей страны объединяет общая судьба и понимание значимости ее масштабных целей.