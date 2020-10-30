Окончание пандемии коронавируса спрогнозировали в России

Пандемия коронавируса закончится, только когда иммунитет к инфекции будет у 70-80% людей. Притормозит свое наступление новый вирус, когда будут защищены 60% населения.

«Пандемия притормозится, когда будет достигнута иммунная прослойка 60% и выше. После 70-80% — остановится. И переболеют те, кто не контактировал за этот период. Поэтому ждать сейчас остановки от принятых мер не стоит, я думаю, что можно ждать лишь притормаживания, что, собственно, и происходит», — приводит РИА «Новости» слова врача-иммунолога, специалиста по особо опасным инфекциям Владислава Жемчугова.

Врач подчеркнул, что число выявленных случаев заражения — это не показатель качества работы системы здравоохранения. Показатель — число смертей. Если оно увеличивается, значит, система не справляется.

Ситуация с коронавирусом резко ухудшилась во всем мире в сентябре. В России за минувшие сутки выявили рекордное число случаев COVID-19 — 18 283. Такого еще не было за все время пандемии. Всего российские медики выявили 1 599 976 случаев заражения 2019-nCoV. От болезни умерли 27 656 человек.