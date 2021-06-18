Около восьми московских ресторанов создадут COVID-free зону

В Москве появятся рестораны с COVID-free зоной. Участвовать в эксперименте уже согласились порядка восьми заведений столицы, уточнили в мэрии.

Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире телеканала «Россия 24» уточнил, что в предложении говорилось о 10-15 заведениях на весь город.

«На сегодняшний момент их около семи-восьми изъявили желание. Будем смотреть, как будет ситуация развиваться дальше», — подчеркнул он.

Что касается других объектов торговли и услуг, то предложений о введении на них антиковидных зон пока нет. Власти обдумают этот вопрос.

Эксперимент по созданию точек общепита, свободных от ковида, начнется в Москве в субботу. Попасть в такие рестораны можно будет только по QR-коду, подтверждающему вакцинацию от коронавируса.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице и Подмосковье ввели новые ограничения. Условно их можно разделить на два типа — для всех и тех, кто еще не защитил себя от COVID-19 прививкой.