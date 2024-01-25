Общество 25 января 2024, 14:18 Около 800 литров медовухи сварили в МГУ ко Дню студента МГУ: 800 литров медовухи от ректора сварили ко Дню российского студенчества Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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В Московском государственном университете (МГУ) имени Ломоносова сварили 800 литров медовухи ко Дню российского студенчества. Подробнее об этой традиции рассказали в Telegram-канале вуза.

«Восемьсот литров медовухи от ректора сварено для традиционного угощения студентов и гостей МГУ», — уточнили в пресс-службе.

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В МГУ добавили, что традиция розлива медовухи в Татьянин день появилась, когда ректором вуза стал Виктор Садовничий. В специальную амбарную тетрадь записали подробности рецепта, который держится в секрете. Однако известно, что в него входят бадьян, корица, гвоздика и таежные травы. Каждый год руководитель университета предлагает новые ингредиенты, а мед он закупает лично у пасечников.

Также студентов и преподавателей пригласили принять участие в тематической акции на стойке «Живое общение» в верхнем вестибюле эскалаторной галереи на Воробьевых горах. Пришедших ждут викторины и призы. О других мероприятиях в этот день ранее рассказали в пресс-службе Московского транспорта.