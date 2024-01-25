Общество 25 января 2024, 10:44 Московский транспорт подготовил праздничную программу ко Дню студента РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Москве для учащихся вузов и колледжей, а также обладательниц имени Татьяна 25 января столичный транспорт подготовил несколько тематических акций. О программе рассказали на официальном портале мэра города.

Так, в течение дня вход на выставки Музея транспорта «Куплю гараж» в Музее Москвы и «Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра» в павильоне № 26 «Транспорт СССР» на ВДНХ для студентов и Татьян будет бесплатным по студенческому билету или паспорту. Также они смогут бесплатно взять коньки на прокат на катке в парке Северного речного вокзала. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте и внести залог в две тысячи рублей, который вернут после возврата коньков.

Реклама

Кроме того, в верхнем вестибюле эскалаторной галереи на Воробьевых горах на стойке «Живое общение» можно будет поучаствовать в тематической викторине, подготовленной совместно с МГУ имени Ломоносова. Для участия понадобится студенческий билет или пропуск в учебное заведение.

Также студенты ГИТИСа, МФЮА, МИТУ-МАСИ и Рам имени Гнесиных сыграют на музыкальных инструментах и прочитают стихотворения с 15:30 до 17:00 в аванзале станции метро «Курская».

В библиотеке на Южном речном вокзале с 15:00 до 18:00 у любого желающего будет возможность бесплатно сразиться в настольные игры, в с 17:00 до 19:00 в медиазале пройдет деловая игра «СтудАптациЯ_НАЧАЛО». Для участия необходима предварительная регистрация.

«Поздравляем студентов и Татьян и приглашаем гостей на наши площадки отметить с нами этот день», — добавил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее москвичам предложили выбрать новую экскурсию для Музея транспорта.