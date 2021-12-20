Около 80 уголовных дел возбуждено в Москве из-за фейковых QR-кодов

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала «Россия 24» сообщил, что в столице возбуждено около 80 уголовных дел по факту использования фейковых QR-кодов и сертификатов о вакцинации.

«Это число — общее количество случаев с начала пандемии», — заявил Собянин.

На данный момент экспертам тяжело сделать прогноз по развитию эпидемической ситуации, однако введение дополнительных ограничений в Москве не планируется, добавил мэр.

Также Собянин отметил, что большая часть госпитализированных в столичные больницы занимались домашним самолечением.

Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, по состоянию на 20 декабря в столице России выявлено более двух миллионов случаев заражения коронавирусом, около 36 тысяч человек скончались.

Ранее стало известно, что QR-коды переболевших ковидом жителей столицы автоматически будут продлены на год. QR-коды, полученные после вакцинации, также будут действовать один год.