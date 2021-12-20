Москвичам начали автоматически продлевать QR-коды на год

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что QR-коды переболевших ковидом жителей столицы будут продлены на год. Это произойдет автоматически.

По его словам, QR-код, полученный по болезни до 20 декабря, будет автоматически продлен в последний день срока действия текущего, который имел срок действия в шесть месяцев.

«Если срок действия вашего QR-кода уже истек, но с момента выздоровления прошло менее года, вам автоматически оформят новый QR-код со сроком действия год со дня выздоровления», — сообщил Собянин.

Также мэр добавил, что в связи с принятием решения на федеральном уровне с 20 декабря в Москве срок действия столичных QR-кодов, которые выдаются переболевшим гражданам, продлевается с шести до 12 месяцев.

Изменился срок действия QR-кодов, выданных на основании отрицательных результатов ПЦР-тестов. Он сократился с трех до двух календарных дней по причине ожидающегося распространения омикрон-штамма.

QR-коды, полученные после проведенной вакцинации, как и прежде, будут действовать один календарный год.