Около 50 тысяч магазинов в Москве закрылись из-за пандемии коронавируса

«Если общая масса — 68 тыс. (магазинов — ред.), порядка 50 тысяч магазинов у нас закрыто», — указал Немерюк, добавив, что непродовольственные торговые точки работают только на доставку.

Немерюк отметил, что продавцы сейчас работают в непростых условиях. Более 300 тысяч сотрудников вынуждены каждый день идти на работу, в их числе кассиры, грузчики, водители.

«Почти месяц назад был всплеск спроса на разные группы товаров, начиная от бакалеи, на консервную продукцию, на масло подсолнечное. По каким-то позициям у нас был десятикратный спрос, рост спроса на отдельные группы товаров. Работали в усиленном режиме, но справились с этим. Сейчас торговля работает стабильно», — заверил чиновник.

По его словам, цены не поменялись на 52 группы товаров первой необходимости, не считая скачков стоимости некоторых сезонных овощей и фруктов, которые происходят время от времени. При этом Немерюк сообщил, что цены на имбирь выросли в четыре раза, чеснок — в несколько раз, так как в сети появилась информация об их профилактических свойствах, но сейчас их стоимость пришла в норму.

Ранее власти сообщили, что на данный момент нет необходимости вводить продуктовые карточки.