Продуктовые карточки не будут вводить в Москве

Продуктовые карточки в Москве вводить пока не намерены. Причин для этого власти не видят: магазины работают стабильно, проблем с поставками нет, а за ценами на ключевые товары наблюдают.

Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», как в городе складывается ситуация с работой торговых сетей.

«Вся продуктовая сеть магазинов работает стабильно. Может быть, месяц назад у нас и было пару дней такого ажиотажного спроса, торговля работала на пределе», — заметил чиновник.

Сейчас спрос выровнялся, причем по всем направлениям. Столичные власти не рассматривают возможность введения карточной продуктовой системы.

«Мы не видим причин для ее применения», — подчеркнул Немерюк.

Ежедневно в столице работают свыше 17 тысяч торговых предприятий. Как изменяются цены на ключевые товары, специалисты мониторят каждый день. Запас продовольствия сформирован на 30-45 дней, и никаких сложностей с поставками власти не наблюдают. Нет сбоев и с китайским импортом.

«Мы не сильно были зависимы от Китая, у нас только был рис китайский — ключевая позиция. На сегодняшний день у нас идет рис ростовский, краснодарский», — пояснил глава профильного департамента.

Торговые точки обеспечены средствами защиты. Ежедневно по предприятиям развозят 150 тысяч масок — ими обеспечивают кассиров, продавцов и остальных сотрудников. Мониторят и соблюдение норм социального дистанцирования: если разметку нанесли практически везде, то за тем, чтобы люди не толпились у прилавков, в магазинах следят не всегда.

В Москве, заключил Немерюк, работают около 60 тысяч курьеров. Многие люди предпочитают покупать онлайн. Средний чек таких заказов растет.

Ранее некоторые поставщики и торговые сети предложили вернуть в России продуктовые карточки.

Из-за распространения коронавирусной инфекции жителей города обязали находиться дома. Выходить можно в магазин, аптеку, для прогулок с домашними питомцами, выноса мусора и на работу. Чтобы ездить на общественном транспорте, потребуется пропуск. Он нужен и для тех, кто пользуется служебными или личными авто.

В столице коронавирусом заразились 16 146 человек. За последние сутки заболели 1370 жителей. С 11 апреля это число снизилось впервые.