Около 30 тысяч преступлений было раскрыто в РФ за 12 лет благодаря базе ДНК

С 2009 года полицейские раскрыли более 30 тысяч преступлений. Это стало возможным благодаря базе ДНК. Об этом рассказали в пресс-центре МВД России.

«На текущий момент использование ресурсов федеральной базы ДНК способствовало раскрытию более 30 тысяч преступлений, в основном тяжких и особо тяжких. В рамках экспертиз и исследований ДНК, проводимых в экспертно-криминалистических подразделениях, установлено более 70 тысяч лиц», — передал ТАСС слова представителя.

В МВД назвали ДНК-анализ одним из наиболее эффективных инструментов для раскрытия преступлений. По последним данным в стране действует 74 лаборатории. Они представляют собой комплекс специализированных помещений, где находятся высокотехнологичные оборудования. Федеральная база данных геномной информации начала работать с 2009 года.

Несколько дней назад стало известно, что специалисты МВД России с помощью программы «Дистанционное мошенничество» начали выявлять серийные киберпреступления. За год использования программа помогла выявить свыше 324 тысяч признаков серийных преступлений.