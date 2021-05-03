МВД стало выявлять серийные киберпреступления с помощью программы

Специалисты МВД России с помощью программы «Дистанционное мошенничество» начали выявлять серийные киберпреступления, сообщили в пресс-центре министерства.

Программа «Дистанционное мошенничество» собирает, систематизирует, обрабатывает и анализирует сведения, которые собираются в рамках расследования уголовных дел о дистанционных преступлениях, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, сообщил ТАСС.

В частности, как пояснили в ведомстве, программа фиксирует необходимые сведения о таких преступлениях с момента регистрации соответствующего сообщения.

За год использования программа помогла выявить свыше 324 тысяч признаков серийных преступлений, рассказали в министерстве.

Сервис «Антимошенник» для приложения МВД, который будет предупреждать людей о звонках злоумышленников, намерены разработать к 25 декабря 2021 года. Как предполагается, с модулем «Антимошенник» станет возможным оповестить россиян о том, что с ними общаются с номера телефона, который ранее уже был замечен в мошеннической деятельности. У пользователей приложения будет возможность заблокировать подобные SMS-сообщения или звонки.