Общество 17 января 2024, 09:11 Около 240 млн уникальных номеров телефонов россиян утекли в Сеть в 2023 году DLBI: за 2023-й в Сеть утекли 240 млн уникальных номеров телефонов россиян РИА «Новости»

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Свыше 290 утечек данных произошло в 2023 году, из-за чего злоумышленники получили доступ к 240 миллионам уникальных номеров телефонов и 123 миллионам e-mail-адресов российских пользователей. Такие данные со ссылкой на информацию сервиса DLBI опубликовали «Известия».

По информации DLBI, в 2022-м число подобных случаев утечек было меньше (270), и в Сеть из-за них попали 109,7 миллиона телефонных номеров и 99,8 миллиона адресов электронных почтовых ящиков.

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Чаще всего, согласно данным сервиса, утечки происходили в сегменте электронной коммерции, на нее пришлось почти 40% случаев, 9% пришлось на сферу здравоохранения и 8,5% — на сферу досуга.

По объему утекших данных в лидерах оказались банковская отрасль (47% слитых номеров телефонов) и электронная коммерция (38% e-mail-адресов).

В Роскомнадзоре изданию предоставили иные данные об утечках данных. Так, за минувший год РКН зафиксировал 168 подобных инцидентов, из-за которых в открытый доступ попало более 300 миллионов записей, но в ведомстве не уточнили, были ли они уникальными.

На рост случаев утечек данных утром 16 января обратил внимание спикер Госдумы Вячеслав Володин. В своем Telegram он запустил опрос о том, поддерживают ли россияне введение оборотных штрафов за такие утечки, а также уголовной ответственности (вплоть до 10 лет лишения свободы) за использование этой информации, полученной преступным путем.