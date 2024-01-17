Общество 17 января 2024, 08:38 Володин поинтересовался у россиян об оборотных штрафах за утечку персональных данных Володин запустил опрос об оборотных штрафах за утечку персональных данных РИА «Новости»

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил голосование о введении оборотных штрафов за утечку персональных данных россиян и введении уголовного наказания за незаконное использование такой информации, полученной преступным путем. Опрос появился в его Telegram.

«Участились случаи похищений личных сведений наших граждан», — обратил внимание Володин.

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В связи с этим он поинтересовался у пользователей, поддерживают ли оборотные штрафы за такие утечки, а также уголовное наказание (до 10 лет лишения свободы) за незаконное использование этой информации, которую получили незаконным образом.

Опрос Володин опубликовал в 08:02. За полчаса в нем приняли участие 15,6 тысячи человек. Ответ «Да» при этом выбрало большинство (95%) респондентов, 3% проголосовали отрицательно, еще 2% выбрали ответ «все равно».