Общество 28 июня 2023, 12:42 Около 200 тысяч мусульман приняли участие в праздновании Курбан-байрама в Москве Около 200 тысяч мусульман в Москве приняли участие в торжественной молитве в Курбан-байрам РИА «Новости»

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Примерно 200 тысяч мусульман приняли участие в праздновании Курбан-байрама в Москве, сообщил РИА «Новости» первый зампред Совета муфтиев России, муфтий Московской области Рушан Аббясов.

Торжественная молитва прошла в трех московских мечетях.

Соборная мечеть собрала 105 тысяч, Историческая — 50 тысяч, Мемориальная — 40 тысяч человек Рушан Аббясов Первый зампред Совета муфтиев России, муфтий Московской области

По его словам, в Подмосковье в молитве по случаю праздника жертвоприношения Курбан-байрам приняли участие более ста тысяч верующих.

Курбан-байрам — один из главных праздников исламского мира. Даты его празднования определятся по лунному календарю и астрономическим наблюдениям. В этом году его будут отмечать в течение трех дней начиная с 28 июня.

В связи с празднованием Курбан-байрама некоторые улицы столицы временно перекроют.