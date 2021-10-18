Около 1,37 млн детей родятся в России в следующем году

В следующем году в России родятся примерно 1,37 миллиона детей. С таким прогнозом поделился Пенсионный фонд РФ.

В заключении Счетной палаты, опубликованном на официальном сайте, «О бюджете Пенсионного фонда РФ на 2022 год и на плановый период 2023–2024 годов» следует, что в 2022 году родятся 1,37 миллиона россиян.

«Счетная палата РФ подготовила заключения на законопроекты о бюджетах ФОМС, ПФР и ФСС. В целом документы соответствуют Бюджетному кодексу РФ», — сказано в сообщении.

Документ составлен на основании среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2024 года. В частности, в 2023 году ожидается рождение 1,38 миллиона человек, а в 2024 году — 1,39 миллиона

Из данных Росстата следует, что в этом году в период январь–август в России родились 802 тысячи детей. В прошлом году число родившихся составило более 1,4 миллиона детей.

Заместитель министра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова ранее заявила, что россиянки начали рожать в более старшем возрасте. В среднем он составляет 28 лет.