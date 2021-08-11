Напарник Робин в комиксах про Бэтмена внезапно оказался бисексуалом

Поклонники комиксов про Бэтмена давно подозревали, что у его помощника Робина может быть нетрадиционная ориентация. Точку в споре поставил последний выпуск: как отметило «Daily Mail», очередной Робин — Тим Дрейк — пригласил мужчину на свидание.

Мальчик-помощник Бэтмена Робин имеет уже 80-летнюю историю. Последний из Робинов — Тим Дрейк — существует около 30 лет. По сюжету, ему удалось разгадать тайну супергероя и установить его личность.

Очередной комикс про Бэтмена вышел 10 августа. Подозрения многих поклонников, которые мучали их долгие годы, подтвердились: старый друг Тима Бернард оказался для него не просто другом. После спасения Бернарда у Тима происходит долгий внутренний монолог, в котором он размышляет о поисках себя. Он приходит к выводу, что только сейчас понял, что есть у него внутри… и соглашается пойти на свидание с Бернардом.

Автор комикса подчеркнул, что еще рано вешать какие-то ярлыки. Просто возникли романтические чувства. То, что ранее Тим ощущал к девушке, тоже было правдой. Продолжение истории и, возможно, ответ на волнующий фанатов вопрос появится в следующем комиксе. Он выйдет в декабре.

Ранее в интернете появился трейлер второй части мультфильма про Бэтмена. Сама премьера запланирована на конец текущего года.