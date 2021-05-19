Трейлер второй части мультфильма «Бэтмен: Долгий Хэллоуин» появился в Сети

Трейлер второй части мультфильма по комиксам DC «Бэтмен: Долгий Хэллоуин» опубликовали на YouTube-канале IGN, написал сайт inc-news.

В основе ленты сюжет расследования Темного рыцаря. Он идет по следу маньяка, который убивает людей только по праздникам. Отмечается, что релиз первой части мультфильма состоится 22 июня. Вторую часть покажут только в конце нынешнего года.

Ранее сообщалось, что голливудская киностудия Universal Pictures опубликовала трейлер фильма ужасов «Судная ночь навсегда». Лента станет пятой и последней частью франшизы. По словам создателей, картина является прямым сиквелом «Судной ночи — 3». Происходящее в фильме будет разворачиваться вокруг супругов, которые смогли сбежать от наркокартеля и обжиться на ранчо в Техасе. В конце третьей части избранный президент США отменил «чистку», однако Адель и Хуан все еще остаются в опасности.

Режиссер ленты Эдвардо Гоута объяснил, что «Судная ночь навсегда» расскажет, как латиноамериканцы и американцы объединяются, чтобы преодолеть отчаяние и победить зло. В России картину покажут 8 июля этого года.