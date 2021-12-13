Киберспортсмены 6 лет употребляли допинг, который оказался бесполезным
Психиатр Додсон развеял миф об эффекте препарата, который среди киберспортсменов считался допингом
На протяжении последних нескольких лет игроки киберспорта открыто заявляют об употреблении препарата, который якобы ускоряет их реакции. Доктор медицинских наук, психиатр Уильям Додсон заявил, что лекарство, о котором идет речь, и которое многие считают допингом, на самом же деле таким эффектом не обладает.
Международная киберспортивная организация ESL еще в 2015 начала проводить тестирование киберспортсменов на потребление допинга. Тогда канадский профессиональный игрок в CS: GO Кори «SEMPHIS» Фриезен признался в употреблении препарата, который, по его словам, помогал сконцентрироваться. Спортсмен заявлял, что лекарство принимает не только он, но и члены его команды, сообщил Telegram-канал GamerLife.
Препарат, как сообщалось, помогает с концентрацией людям с Синдромом дефицита внимания и гиперактивности.
После этого на протяжении нескольких лет многие игроки открыто признавались в употреблении подобных лекарств. По их словам, оно очень сильно ускоряло реакцию.
Додсон развеял этот миф, уточнило издание PC Gamer. По словам невролога, эффект от препарата сравним с двумя выпитыми кружками кофе. При этом врач подчеркнул, что его длительное потребление может привести к различным нехорошим последствиям.
Депутат Госдумы Виталий Милонов после успеха Team Spirit и победы российско-украинской киберкоманды Natus Vincere назвал Россию ведущей мировой киберспортивной державой. По его мнению, киберспорт стоит включить в программы дополнительного образования в школах. Политик подчеркнул, что это точно будет полезнее сидения в TikTok.