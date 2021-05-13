Охрану школ после стрельбы в Казани предложили поручить Росгвардии

Охрану школ по всей стране после стрельбы в казанской гимназии предложили поручить Росгвардии. С такой идеей депутаты Госдумы собираются обратиться в правительство в ближайшее время.

Об инициативе рассказал газете «Известия» член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин. По его мнению, росгвардейцы должны взять на себя все задачи по обеспечению безопасности школ.

«И родители не должны скидываться на охрану, ведь безопасность не должна зависеть от доходов людей», — добавил он.

Официальное письмо с этим предложением депутаты направят на согласование в правительство.

Идея депутатов ГД нашла поддержку в Совете Федерации. Глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова заявила, что охраной российских школ должны заниматься профессионалы. В Росгвардии инициативу парламентариев пока не прокомментировали.

Предложение о передаче задач по обеспечению безопасности школьников силовому ведомства было выдвинуто после трагедии в казанской школе № 175 11 мая. В этот день бывший ученик Ильназ Галявиев пришел в учебное заведение, взорвал внутри самодельную бомбу и убил девять человек. Более 20 были ранены. Накануне Галявиева арестовали на два месяца.